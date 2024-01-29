Polisin 'şok' uygulamasına İl Emniyet Müdürü Karaburun da katıldı

Edirne’nin Keşan ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı ’şok’ uygulamaya İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da katıldı.

21.30 ile 22.30 saatleri arasında Alparslan Türkeş Meydanı’nda gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasına; Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da katıldı. Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yalçın ile birlikte polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada 362 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, 125 araç ve sürücüsü de kontrol edildi. 2 kişinin üzerinde yapılan aramada 2,71 gram metamfetamin, 10.20 gram eroin ve 2 sentetik ecza ele geçilirken, şüpheliler de gözaltına alındı.

Uygulamada 4 araç sürücüsüne Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden 9 bin 325 TL idari para cezası kesildi. Karaburun, uygulama sonunda emniyet personeline teşekkür etti.