Pursaklar'da çocukların Ramazan sevinci

Ramazan ayının manevi havasını vatandaşlara en iyi şekilde hissettirmek adına birçok farklı program düzenleyen Ankara’nın Pursaklar Belediyesinin düzenlediği birbirinden etkinliklerle, çocuklara unutulmaz bir ay yaşatıyor.

Ramazan ayı başladığı günden bu yana çocuklar, kendilerine yönelik hazırlanan birbirinden farklı atölyeler, tiyatro gösterileri, kukla gösterileri, yüz boyama, yetenek parkuru, şişme oyun evi, air hockey, rodeo, uçan balon, slot car ve çeşitli şov gösterileri ile gönüllerince eğlenme fırsatı buluyor.

Birbirinden farklı etkinliklerle çocukların kalplerini Ramazan ayına ısındırdıklarını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Ramazan ayının huzurunu ve bereketini vatandaşlarımızla birlikte yaşarken çocuklarımızın bol bol eğleneceği programlara yer veriyoruz. 5 farklı mahallemizde düzenlediğimiz çeşitli etkinliklerle çocuklarımızın ömürleri boyunca akıllarından çıkaramayacakları, hatırladıkça mutlu olacakları programlar düzenliyoruz. Büyüğünden küçüğüne etkinliklerimize yoğun ilgi ve teveccüh gösteren tüm ilçe sakinlerimize teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.