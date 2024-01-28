Sakarya AFAD İl Müdürlüğünde görev değişimi

Sakarya AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, Isparta AFAD İl Müdürlüğüne atandı. Kaşkaş’ın yerine ise Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında daire başkanı olarak görev yapan Bekir Şen atandı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yeni atamalar yapıldı. Sakarya’da AFAD İl Müdürü olarak görev yapan Hüseyin Kaşkaş, Isparta AFAD İl Müdürlüğüne atandı. Kaşkaş’ın yerine gelen isim ise Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında daire başkanı olarak görev yapan Bekir Şen oldu.