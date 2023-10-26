Sakarya'da fabrikada korkutan patlama: 1 yaralı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bir fabrikada otomasyon sistemlerinin bulunduğu kısımda meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Arifbey Mahallesi’ndeki 1. Organize Sanayi Bölgesi 1. Sokak’ta faaliyet gösteren Arma Filtre fabrikasında otomasyon sistemlerinin bulunduğu kısımda henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Fabrikanın diğer kısımlarından da duyulan patlamada işçiler panik halinde dışarı çıkarken, yaralanan 1 kişi özel araçla hastaneye sevk edildi. Durumun haber verilmesi üzerine ise olay yerine çok itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevlere ilk müdahale fabrika çalışanları tarafından yapılırken, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri gerçekleştirdikleri soğutma çalışması sonrasında yangını tamamen söndürdü. Polis ekipleri büyük korku oluşturan patlamaya ilişkin inceleme başlattı.