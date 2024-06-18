Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde ormanlık alan çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın, havadan ile karadan yapılan müdahale sonrasında söndürüldü.

Mekece Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangını havadan ve karadan söndürme çalışmaları sonrasında kontrol altına alınarak söndürülürken soğutma çalışmaları devam ediyor.