Sakarya'nın sahil kesimleri için Valilikten fırtına uyarısı

Sakarya Valiliği, sahil kesimleri için yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtına nedeniyle uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden elde edilen bilgilerin neticesinde Sakarya Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden şehrin sahil kesimleri için yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “İlimizin sahil kesimlerinde rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.