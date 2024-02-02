Sarıyer'de 3 katlı binanın çatısı alev aldı

Sarıyer’de gece saatlerinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın daha sonra bitişiğindeki diğer binanın çatısına da sıçradı.

Yangın, saat 04.30 sıralarında Poligon Mahallesi Sahra Çıkmazı Sokak’ta çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki diğer binanın çatısına sıçradı. Olayı gören mahalle ve bina sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahalelerle yangını kontrol altına alınmaya çalışıldı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri aldı. Bina sakinleri sokakta çalışmaların bitmesini beklerken olayda can kaybı meydana gelmedi. 2 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı ve söndürme çalışmalarına geçildi. Ekiplerin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.