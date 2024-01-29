Bilecik Valisi Şefik Aygöl, şehit ailesinin acısını paylaştı.

1999 yılında Van’ın Başkale İlçesi kırsal kesiminde teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Fikret Son’un ailesi ile bir araya gelen Vali Aygöl ve Nazlı Aygöl ailenin acısına ortak oldu. Şehit annesi ile bir süre sohbet eden Vali Aygöl, her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Şehit annesinin içten sevgisiyle karşılaşan Vali Aygöl, "Rabbim bizleri şehitlerimize ve şehit ailelerimize karşı mahcup etmesin inşallah’’ ifadelerini kullandı.