Şehit mezarlarını görenler duygusal anlar yaşadı

Türk milletinin 1915’te tarihe altın harflerle adını yazdırdığı Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü’nde Türk bayrakları ile donatılan şehit mezarları görenlere duygusal anlar yaşatmanın yanı sıra hem gurur verdi hem de yürekleri burktu.

Türk milletinin 18 Mart 1915’te tarihe adını altın harflerle yazdırdığı Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü çerçevesinde Sakarya’da tören düzenlendi. Türk bayrakları ile donatılan şehit mezarları görenlere duygusal anlar yaşatmanın yanı sıra hem gurur verdi hem de yürekleri burktu. Serdivan ilçesinde bulunan Sakarya Şehitliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, çelenk sunumunu, şehitliğe karanfil bırakılması, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz’in şehitlik anı defterini imzalaması, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle devam etti. Anma programında konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şube Başkanı Mustafa Çolak, “Dünyada Türk adının duyulduğu andan itibaren bayrağımızı dünyanın her noktasına taşıyanların 3 kıtayı Türk yurdu haline getirenlerin Türklük uğruna bedenini toprağa koydukları gündür bugün. Aziz şehitlerimizin emaneti olan bayrak ve vatan için kutsal nöbet sırası bizdedir ve dimdik vazife başındayız. Bizler bu vatan için canını vermiş aziz şehitlerimizin aileleri ve yine bu vatan için bedeninden birden çok uzvunu kaybetmiş gazilerimizin haklarını her daim koruyacağımıza söz verdik” dedi.

“Topraklarımızı dün nasıl koruduysak bugünde en güzel şekilde korumak asil görevimizdir”

Anma töreninde konuşan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, “Sesimizin gökyüzünde ilelebet yankılanması için şehit mertebesine yükselen eşsiz değerlerimizi minnet, rahmet ve saygı ile anıyor şehitler gününü idrak etmenin onurunu yaşarken emsali görülmemiş bir galibiyet kazanmanın da gururunu hissediyor ve hissettiriyoruz. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı düşün altında binlerce kefensiz yatanı dizelerinde şehadet şerbeti içen değerlerimizin bizlere emanet ettikleri kutsal topraklarımızı dün nasıl koruduysak bugünde en güzel şekilde korumak asil görevimizdir. Bu büyük ve eşsiz zaferin gururunu bizlere yaşatan şehitlerimizi unutmadan, milli birlik ve beraberliğimizin ehemmiyetini koruyarak gelecek nesillere bayrak bilincini aşılamayı, bizi biz yağan değerlerimizi aktarmayı bir borç bilmeliyiz. Çanakkale Zaferi Türk askerinin ruh kudretini gösteren bir misaldir. İşgal kuvvetlerine Çanakkale geçilmez dedirten Anadolu’nun dört bir köşesinde şehit olma arzusuyla cepheye koşarak göğsünü siper ederek aziz milletinin vatan, bayrak ve bağımsızlık söz konusu olduğunda engellerin karşısında nasıl bent olacağını kanıtladı tarihe kanlı yazılan bir destandır. Bu hissiyatla Çanakkale Zaferi’nin 109. Yıl dönümünü gönülden kutluyor, 18 Mart Şehitleri Anma Günü’nde başta Cumhuriyetimizin kurucusu eşsiz komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları bize vatan olmasını ve vatan olarak kalmasını sağlayan aziz şehitlerimizi ebediyete giden aziz gazilerimize rahmet, şükran ve minnetle anıyorum” diye konuştu.

Öte yandan gerçekleşen anma törenine Vali Yaşar Karadeniz, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ramazan Sedat Baş, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şube Başkanı Mustafa Çolak, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sakarya Şubesi Başkanı Erol Demir, gaziler, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.