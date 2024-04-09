Şehit yakınının sözleri yürekleri dağladı

Kocaeli’de Ramazan Bayramı öncesinde Bağçeşme Namazgah Şehitliğini ziyaret eden vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Elazığ’da teröristlerin karakol baskınında henüz 19 yaşındayken şehit edilen Jandarma Komanda Onbaşı Selçuk Gökdağ’ın mezarı başında da hüzün hakimdi. Gökdağ’ın kahramanca savaştığını söyleyen kuzeni Funda Altıntaş, "Kahramanca dövüştü. Son ana kadar karakolu vermemek için elinden geleni yaptı. Gurur duyuyorum" dedi.

Türk Polis Teşkilatı’nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Ramazan Bayramı dolayısıyla Bağçeşme Namazgah Şehitliği ziyaret edildi. Programa katılan protokol üyeleri, şehitlerin mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı, yakınları ve gaziler ile bir araya geldi. Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrası şehitler için dua edilmesinin ardından son buldu.

Programın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, vatandaşların Ramazan Bayramı’nı huzur ve güven içinde geçirmeleri için tüm tedbirleri alındığına dikkat çekti. Yavuz, ekonomik yoksulluk çeken vatandaşların bayram ihtiyaçlarının giderildiğini de ifade etti.

Trafik tedbirlerinin alındığını da vurgulayan Vali Yavuz, "Vatandaşlarımızın sevdiklerine kavuşmak için yola çıktığını hepimiz biliyoruz. İlk günden itibaren trafik timlerimiz, emniyet ve jandarma ekiplerimiz yollarda tedbirlerini aldı. Bayramların birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içinde yaşanması gerektiğine inanarak; küskünlerin barıştığı, kardeşliğimizin pekiştiği her geçen gün güçlendiğimiz bir bayram olsun" dedi.

Şehitliğe sabah saatlerinden itibaren gelmeye başlayan aileler ise kabir ziyaretinde bulundu.?Hüzünlü aileler, mezarların başında dua etti, Kur’an-ı Kerim okudu.

2010 yılında Elazığ’ın Palu ilçesinde teröristlerin karakol baskınında şehit edilen Jandarma Komanda Onbaşı Selçuk Gökdağ’ın mezarında da hüzün hakimdi. Henüz 19 yaşında şehit düşen Gökdağ’ın yakınları, mezarı başında duygu dolu anlar yaşadı.

Selçuk Gökdağ’ın kahramanca savaştığını söyleyen kuzeni Funda Altıntaş, "En küçüğümüzdü. Dayım, yengem hepimiz çok acı çektik. Kahramanca dövüştü. Son ana kadar karakolu vermemek için elinden geleni yaptı. Gurur duyuyorum. Tüm şehitlerle gurur duyuyorum, hepsi bu vatanın evladı. Bu vatanın kolay kazanılmadığını biliyoruz. Herkesin evinde şehidi var. Onları yad etmeye geliyoruz. Allah tüm şehit ailelerine sabır versin" diye konuştu.

Katılımcılar

Programa Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü, MHP İl Başkanvekili Yaşar Arslan, şehit yakınları ve gaziler katıldı.