Selman Dede Güreşleri'nde, iş insanı 'ağalık unvanı'nı BBP Genel Başkanı Destici'den devraldı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bu yıl 20.’si düzenlenen ’Selman Dede’yi Anma ve Geleneksel Yağlı Güreş Şenliği’nde iş insanı Faruk Koç, güreş ağalığını Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’den devraldı.

Bu yıl 20.’si düzenlenen ’Selman Dede’yi Anma ve Geleneksel Yağlı Güreş Şenliği’, Selman Dede Mesire Alanı’nda yapıldı. Farklı şehirlerden gelen vatandaşlar kıran kırana geçen müsabakaları izledi. Güreşlere katılan mevcut güreş ağası Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, katılımcıları selamlayarak başarılar diledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte Türkiye’nin farklı illerinden gelen 296 sporcu dereceye girmek için ter döktü. Mücadelenin sonunda ise ’Selman Dede’yi Anma ve Geleneksel Yağlı Güreş Şenliği’nde başpehlivan Mustafa Arslan oldu. Etkinlik sonunda iş insanı Faruk Koç, 2024 yılının son ağası Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’den güreş ağalığını devraldı. Hendek ilçesinde düzenlenen güreşlerin yeni ağası Faruk Koç oldu.