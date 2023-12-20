Şener Üşümezsoy: 'Adalar fayı ölü bir fay ve aktif değil'

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara Denizi’nde büyük bir deprem beklemediğini, Adalar fay hattının ölü bir fay hattı olduğunu ve aktif olamayacağını söyledi.

İstanbul’da beklenen deprem konusunda uzmanlar ikiye bölündü. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara Denizi’nde büyük bir deprem beklemediğini, fay hattının ölü olduğunu, büyük bir deprem tehlikesi oluşturmadığını ifade etti.

"Adalar fayı Marmara Denizi açılırken çalışmıştır, artık ölü bir fay"

Adalar fayı hakkında konuşan Üşümezsoy, “Adalar fayı, 1999 yılından beri Marmara’da deprem oluşturan Kuzey Anadolu fayı dediler ama Kuzey Anadolu fayı Yalova Çınarcık kıyı düzlüğünün batıya doğru devam eden kesimidir. Adalar fayı ölü bir faydır ve bu ölü fay Marmara denizi açılırken çalışmıştır” diye konuştu.

“Adalardaki fay hattı çalışmıyor”

Üşümezsoy açıklamalarına şöyle devam etti:

“Adalar’daki fay, düşey bir fay ve aktif değil. Marmara Denizi açılırken Adalar’da ve Tekirdağ’da oluşmuş ama artık çalışmıyor. Kuzey Anadolu kuzeyden güneye doğru 45 derece sıkıştırmayla oluşmuş bir fay. O da doğu batı girişli çukurların güneyinde yer alıyor."