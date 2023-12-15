Şifasını Kolan Hastanesinde buldu

Uygulanan tedavi ile ilgili bilgi veren Dermatoloji uzmanı Vahit Mültecihak “43 yaşındaki hastamız sağ ayak sırtında gittikçe artan kızarıklık, kaşıntı ve yanma şikâyeti ile hastanemiz cildiye polikliniğine başvurdu. 6 aydır çeşitli sağlık kuruluşlarında aralıklarla mantar ve ekzema tanılarıyla çeşitli tedaviler uygulanmış ancak sonuç alınamamış. Yapılan muayenesinde sağ ayak sırtında sınırları keskin infiltre sulantılı yer yer nodüler lezyonlar içeren 10 cm çapında ayak tabanını da kapsayan eritemli ödemli plak tespit edildi. Hastaya derin mantar enfeksiyonu tanısıyla tedaviye başlandı. Bir ay sonraki kontrolünde dramatik iyileşme saptandı” dedi.