Sıfır Hyundai'ler, teker yere değmeden ikinci el oldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen kazada, sıfır araç taşıyan tır yol kenarındaki kanala düşerek yan yattı. Tırın arkasında bulunan Hyundai marka sıfır otomobiller, bariyerlere sürterek hasar gördü.

Sıfır Hyundai'ler, teker yere değmeden ikinci el oldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana gelen kazada, sıfır araç taşıyan tır yol kenarındaki kanala düşerek yan yattı. Tırın arkasında bulunan Hyundai marka sıfır otomobiller, bariyerlere sürterek hasar gördü.

Kaza, sabah saatlerinde Kuruçeşme ilçesi TEM otoyolu Batı gişelerini geçince meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FVK 022 çekici plakalı tır, yol kenarında bulunan yağmur suyu kanalına düşerek yan yattı. Tırın dorsesinde bulunan Hyundai marka otomobiller, tekerleri yere değmeden ikinci el oldu. Kaza sebebiyle tırın arkasında bulunan 5 sıfır otomobil büyük hasar gördü. Kaza sebebiyle yol kenarında bulunan bariyeler de hasar aldı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

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Hasar gören otomobiller, çekici yardımcı başka bir tıra yüklendi.