Silivri Adliyesinde Veda Töreni
Silivri Adliyesi'nde, Anadolu Adliyesi Başsavcı Vekilliğine atanan eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Nihat Demir ve Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığına atanan Silivri Ağır Ceza Komisyonu Başkanı Selami Yılmaz için veda töreni düzenlendi.
Silivri Adliyesi'nde, Anadolu Adliyesi Başsavcı Vekilliğine atanan eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Nihat Demir ve Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığına atanan Silivri Ağır Ceza Komisyonu Başkanı Selami Yılmaz için veda töreni düzenlendi.
Adliye Bahçesi'nde gerçekleştirilen törene Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Sağlam, Cumhuriyet Savcıları, hakimler ve tüm adliye personeli katıldı.
Törende, görev süreleri boyunca adalet hizmetlerinin adil ve tarafsız bir şekilde yürütülmesinde gösterdikleri üstün gayret ve çalışmaları sebebiyle Nihat Demir ve Selami Yılmaz'a şükranlar sunuldu. Adliye personeli, iki kıdemli yargı mensubuna yeni görev yerlerinde başarı dileklerinde bulundu.
Başsavcı Vekilliğine atanan Nihat Demir ve Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığına atanan Selami Yılmaz, tören sonunda meslektaşları ve adliye personeliyle vedalaştı.