Silivri Alperenleri Arama Kurtarma Ekibini kurdu

Kurulan ekiple ilgili olarak açıklama yapan Silivri Alperen Ocakları başkanı Ömer Topkaya “Alperen Ocakları eğitim ve kültür faaliyetlerinin yanında yardımlaşma faaliyetlerinde de ilk akla gelen kuruluşlar arasındadır. Vatanımızın ve Milletimizin her daim yanında olacak ve yaralarını saracak güce sahiptir. Silivri’de ihtiyaç duyulduğu anda gerek sosyal medya hesaplarımızdan gerekse iletişim numaralarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz” dedi.