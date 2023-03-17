Silivri Alperenleri Arama Kurtarma Ekibini kurdu

Silivri Alperen Arama Kurtarma Ekibi herhangi bir felaket anında ihtiyaç duyulduğu anda hazır olmak üzere kuruldu.

Silivri Alperenleri Arama Kurtarma Ekibini kurdu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
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Kurulan ekiple ilgili olarak açıklama yapan Silivri Alperen Ocakları başkanı Ömer Topkaya “Alperen Ocakları eğitim ve kültür faaliyetlerinin yanında yardımlaşma faaliyetlerinde de ilk akla gelen kuruluşlar arasındadır. Vatanımızın ve Milletimizin her daim yanında olacak ve yaralarını saracak güce sahiptir. Silivri’de ihtiyaç duyulduğu anda gerek sosyal medya hesaplarımızdan gerekse iletişim numaralarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz” dedi.