Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Türkiye Belediyeler Birliği'nin Mayıs ayı meclis toplantısına katılmak üzere Salı günü Ankara'daydı.

Faaliyet raporu, bütçe görüşmeleri ile encümen seçiminin yanı sıra meclis gündeminde Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen “Yeşil Şehirler Fikir ve Proje Yarışması”nın sonuç açıklaması yer aldı ve Silivri Belediyesi ödüle layık görüldü. Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ödülünü Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan aldı. Yılmaz, konuya ilişkin, “Yaşanabilir Şehirler, Sürdürülebilir Çevre” için tarım arazilerimizi korumayı, iyi tarım uygulamalarını örnek sunmayı hedeflediğimiz projemizin Silivri'mize hayırlı olmasını diliyorum” paylaşımında bulundu.