Silivri Belediyesi ödüle layık görüldü

Türkiye Belediyeler Birliği'nin olağan meclis toplantısı için Ankara'da bulunan Başkan Volkan Yılmaz, burada 'Yeşil Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nda Silivri Belediyesi'nin layık görüldüğü ödülü Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın elinden aldı.

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  • 17.05.2022 16:09
  • Güncelleme: 17.05.2022 16:10
Silivri Belediyesi ödüle layık görüldü
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Türkiye Belediyeler Birliği'nin Mayıs ayı meclis toplantısına katılmak üzere Salı günü Ankara'daydı.

Faaliyet raporu, bütçe görüşmeleri ile encümen seçiminin yanı sıra meclis gündeminde Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen “Yeşil Şehirler Fikir ve Proje Yarışması”nın sonuç açıklaması yer aldı ve Silivri Belediyesi ödüle layık görüldü. Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ödülünü Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan aldı. Yılmaz, konuya ilişkin, “Yaşanabilir Şehirler, Sürdürülebilir Çevre” için tarım arazilerimizi korumayı, iyi tarım uygulamalarını örnek sunmayı hedeflediğimiz projemizin Silivri'mize hayırlı olmasını diliyorum” paylaşımında bulundu.

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SHA Editör
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