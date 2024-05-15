Başkan Balcıoğlu, kadın üreticilere sebze fidesi dağıttı

Başkan Balcıoğlu, kadın üreticilere destek olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Bugün burada hep birlikte üretmenin ve paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kadın üreticilerimizin emeği bizim için çok değerli. Bu etkinlik vesilesiyle tarımın önemini bir kez daha vurguluyoruz," dedi.

Kadın üreticilere yönelik gerçekleştirilen fide dağıtımı, katılımcılar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Üreticiler, dağıtılan fidelerle tarımsal faaliyetlerine katkı sağlanmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Silivri Belediyesi olarak tarımsal üretime verdikleri destekten bahseden Başkan Balcıoğlu, ilçede tarımın gelişmesi için yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Etkinlikte, el yapımı ürünlerin sergilendiği stantlar ve çeşitli ikramlar, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.