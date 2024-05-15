Mauro Icardi'den taraftarlara imzalı krampon

Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Galatasaray Fan Token sahibi taraftarlara 2023-2024 sezonunun hatırası olarak imzalı krampon hediye edecek.

Galatasaray forması ile görev aldığı maçlardaki üstün performansı ile değil, toplumsal konulardaki duyarlılığı ve sempatik karakteri ile Süper Lig’in en sevilen ismi olan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, taraftarlara imzalı krampon hediye verecek. Icardi, Galatasaray Spor Kulübü’nün Resmi Fan Token Partneri Socios.com uygulaması üzerinden sadece Türkiye’deki değil, dünyanın farklı yerlerinde yaşayan ve Galatasaray’a gönül vermiş Galatasaray Fan Token sahibi taraftarlara 2023-2024 sezonunun hatırası olarak imzalı krampon hediye verecek.

Sadece Galatasaraylı taraftarlar"ın değil, farklı takımların taraftarların da gözdesi

Dünyanın en büyük taraftar etkileşim ve ödüllendirme platformu olan Socios.com uygulamasını indirerek, Galatasaray’ın bazı kararlarında söz sahibi olmak isteyen taraftarlar, dünyanın her yerinden takımlarına destek veriyor. Uygulama içerisinde, Türkiye dışından 100’e yakın ülkeden binlerce Galatasaray taraftarı, sarı-kırmızılı kulüple ilgili oylamalar ve anketlerde en aktif olan taraftarlar aynı zamanda.

Galatasaray’ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens’in forma numarasını da taraftarlar belirlemişlerdi. Socios.com uygulaması üzerinden yapılan ve Mertens’in giyeceği forma numarasını taraftarlara sunan anket sadece 24 saat sürmüş, Türkiye dışından 76 ülkeden binlerce Galatasaraylı taraftar ankete dahil olmuştu.

Uygulama içerisinde yer alan Galatasaray maç biletlerine, Galatasaray lisanslı ürünlerine sadece Türkiye’den değil, dünyanın birçok yerindeki taraftarlar ilgi gösteriyor. Icardi imzalı formalar, Icardi’nin gol sevincinin yer aldığı özel olarak tasarlanan GS Store atkıları, İspanya’dan İtalya’ya, Portekiz’den Arjantin’e kadar dünyanın birçok bölgesinden farklı takımların taraftarlarının en çok ilgi gösterdiği ürünlerin başında geliyor.