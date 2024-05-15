E-5 Üzerinde Trafik Kazası
Silivri E-5 karayolu üzerinde İstsnbul istikametine doğru seyreden bir araç, Bölge Trafik İstasyonu mevkiinde maddi hasarlı bir trafik kazası geçirdi.
Silivri E-5 karayolu üzerinde İstanbul istikametine doğru seyreden bir araç, Bölge Trafik İstasyonu mevkiinde maddi hasarlı bir trafik kazası geçirdi.
Kazada herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası trafik kısa süreliğine aksadı ancak güvenlik güçlerinin müdahalesiyle trafik normale döndü.