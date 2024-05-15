E-5 Üzerinde Trafik Kazası

Silivri E-5 karayolu üzerinde İstsnbul istikametine doğru seyreden bir araç, Bölge Trafik İstasyonu mevkiinde maddi hasarlı bir trafik kazası geçirdi.

E-5 Üzerinde Trafik Kazası
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Silivri E-5 karayolu üzerinde İstanbul istikametine doğru seyreden bir araç, Bölge Trafik İstasyonu mevkiinde maddi hasarlı bir trafik kazası geçirdi.

Kazada herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası trafik kısa süreliğine aksadı ancak güvenlik güçlerinin müdahalesiyle trafik normale döndü.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb