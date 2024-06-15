Silivri Bıçakçısı'nda Kurban Bayramı Yoğunluğu

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar, kurban kesimi için yeni bıçak almak ya da eski bıçaklarını biletmek için Silivri Bıçakçısı'na akın ediyor. Eftal Özgüler, son günlerde artan talepler nedeniyle yoğun bir mesai içinde olduklarını belirtti. "Vatandaşlarımızın taleplerini yetiştirmek için bugün geç saatlere kadar çalışacağız. Kurban Bayramı arifesinde ise Uğur Mumcu Meydanı'nda stant açtık. Standımızda yeni bıçak satışının yanında bileme işlemi de yapıyoruz," dedi.

Eftal Özgüler, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak için titizlikle çalıştıklarını vurguladı. Bayram öncesi artan yoğunluğa rağmen, her müşterinin bıçağını zamanında ve en iyi şekilde hazırlamak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti. "Eski bıçaklarını biletmek isteyen birçok vatandaş, işlerini son güne bırakınca biz de yoğun mesailerimize başladık. Müşterilerimizin bıçaklarını yetiştirmek için büyük bir çaba harcıyoruz," diye ekledi.

Silivri Bıçakçısı, sunduğu geniş ürün yelpazesi ve kaliteli hizmeti ile Kurban Bayramı'nda da vatandaşların ilk tercihi olmaya devam ediyor. Eftal Özgüler ve ekibi, bayramın huzur ve mutluluk içinde geçmesi için gerekli tüm hazırlıkları yapmaya devam ediyor.

