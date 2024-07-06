Silivri'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Yangının kontrol altına alınmasının ardından olay yerinde incelemelerde bulunan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, yangınlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Balcıoğlu, "Son zamanlarda bölgemizde anız yangınları çoğaldı. Biz defalarca çiftçilerimize, vatandaşlarımıza uyarılarımızı yaptık. Dikkatli olmaları gerektiğini uyarmamıza rağmen bilinçsiz ufak bir ateş, tehlikenin ne kadar büyük boyuta geldiğini gözler önüne serdi" dedi.

Belediye Başkanı Balcıoğlu, AFAD ve itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucu yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Şimdilik kontrol altına alındı. Tekrar tekrar uyarıyoruz. Daha üzücü olaylar da yaşayabilirdik" şeklinde konuştu.

Yangının neden çıktığına dair araştırmalar devam ederken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Anız yangınlarının, hem çevreye hem de canlılara büyük zarar verebileceği bir kez daha vurgulandı.