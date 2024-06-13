Silivri'de Bir İlk: Diyetisyen Pelin Bulgurcuoğlu ile Sağlıklı Yaşama Adım Atın!

Gıda Takviyesi Uzmanı Pelin Bulgurcuoğlu ile Tanışın

Silivri’de gıda takviyesi uzmanı olan ilk diyetisyen olarak öne çıkan Pelin Bulgurcuoğlu, hastalıkların tedavisinde ve vücudun ihtiyacı olan vitamin ve mineral gereksinimlerinde doğru ve profesyonel bir destek sunuyor. İştah yönetimi, sağlıklı kilo verme ve kronik hastalıklarda beslenme gibi konularda uzmanlığıyla hedeflerinize ulaşmanızda size rehberlik ediyor.

Yasaksız Diyetisyen Yaklaşımı ile Sağlıklı Beslenme

Pelin Bulgurcuoğlu, "Yasaksız Diyetisyen" olarak biliniyor ve sağlıklı beslenmeyi yasaklar yerine dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alıyor. İştah yönetimi, sağlıklı kilo verme ve kronik hastalıklarda beslenme konularında verdiği profesyonel destek ile hedeflerinize ulaşmanızı kolaylaştırıyor.

İletişim Bilgileri

- Adres: Piri Mehmet Paşa Mahallesi, Hacı Pervane Caddesi, Avni Çoğal İş Hanı Kat:1 Daire:1, Silivri/İstanbul

- Telefon: 0542 725 27 03

- Web Sitesi: www.silivridiyetisyen.com

Diyetisyen ve Fitoterapi Uzmanı Pelin Bulgurcuoğlu ile sağlıklı bir yaşama adım atmak için hemen randevu alın! Sağlıklı beslenme ve gıda takviyesi konusunda profesyonel destek için doğru adres: Pelin Bulgurcuoğlu.