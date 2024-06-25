Silivri'de Bir İlk: Op. Dr. Alperen Korucu'nun Modern Ortopedi Kliniği Açılıyor

Ankara doğumlu Op. Dr. Korucu, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Kırklareli Devlet Hastanesi'nde acil hekimliği yaparak mesleki hayatına başladı. Ankara Numune Hastanesi ve Ankara Şehir Hastanesi'nde görev alarak uzmanlık ve operatörlük unvanlarını kazandı. Spor Travmatolojisi alanında yoğunlaşan Op. Dr. Korucu, Ankara Demirspor Futbol Kulübü'nün takım doktorluğu yapmış ve dünyaca ünlü spor cerrahı Freddie Fu ile Pittsburgh Üniversitesi'nde çalışarak deneyim kazanmıştır.

Op. Dr. Korucu'nun kliniği, son teknoloji tedavi yöntemleriyle donatılmış olup, ameliyatlı ve ameliyatsız tedavi seçenekleri sunmaktadır. İngilizce ve İspanyolca dillerine hakim olan Op. Dr. Korucu, uluslararası deneyimlerini Silivri'ye taşıyarak hastalarına dünya standartlarında sağlık hizmeti sunmayı amaçlamaktadır.

Bu yeni klinik, Silivri'deki sağlık hizmetlerine yenilikçi bir soluk getirerek, bölge halkına kaliteli ortopedi hizmetleri sunacak. Op. Dr. Alperen Korucu'nun mesleki serüveni, sürekli gelişim ve yeniliklere açık bir yaklaşımı yansıtan bir başarı öyküsü olarak dikkat çekiyor.