Silivri'de elektrik kesintisi

24 EKİM 2022 PAZARTESİ

SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah 1 KASIM, 7020. sk bölgelerinde 24/10/2022 09:00:00 - 24/10/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AKSOY, ARMAĞAN, AYDINLAR, BAŞAK, BEYAZ ÇIKMAZI, BUKET, BULUT, BURÇ, DESİBEL, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, FIRTINA, HALİM ULUŞAHİN, ILGAZ, KARACA, KIRIM, KUMSAL, KÖROĞLU, MANOLYA, MAVİGÖK, NECATİ ÖNEY, SARIGÜL, TANDOĞAN, TOROS, YAKUT, YETKİ, ZİRVE, ÇAĞATAY, ÇETİN EMEÇ, ŞAFAK, ŞELALE sk bölgelerinde 24/10/2022 09:00:00 - 24/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

25 EKİM 2022 SALI

SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah GAZİPAŞA, SELİMİYE, ZİYA GÖKALP sk bölgelerinde 25/10/2022 01:00:00 - 25/10/2022 04:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇAYIRDERE mah MİLLİ ŞAİR sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-HALLAÇLI mah AFŞİN, AKINCILAR, AYDIN, BAŞKUMANDAN, CANER ÇIKMAZI, ERGÜN, HACI YILMAZ, KADI, KARA TREN, KARA ÇIKMAZI, KARABAĞ, LAMBA TARLA, METİN, MUCİZE, MUHABBET, MUHARREM ÇIKMAZI, MUHLİS ÇIKMAZI, MUHTEREM, MUKADDES, MURAT, MUTEBER, MUTLU, MUZAFFER, MÜBAREK, MÜCEVHER, MİLLİ ŞAİR, SAYAN, SEBAT, SERBEST, SEZER, VATAN, YUNUS, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 25/10/2022 07:00:00 - 25/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

26 EKİM 2022 ÇARŞAMBA

SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ACAR, ATEŞ, BAHARLIBAHÇE, KINALI, KIRSAY, MEDİNE, SÜREYYA, TACETTİN DEMİRDAĞ, YUDUM, İBRAHİM EZGİN sk bölgelerinde 26/10/2022 09:00:00 - 26/10/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ACAR, ATEŞ, BAHARLIBAHÇE, KINALI, KIRSAY, MEDİNE, SÜREYYA, TACETTİN DEMİRDAĞ, YUDUM, İBRAHİM EZGİN sk bölgelerinde 26/10/2022 09:00:00 - 26/10/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah ALTINBAŞ, BEDRİ ÇIKMAZI, BİÇİM ÇIKMAZI, DALBASTI, DAMATAŞI, DAĞTEPESİ, ENDER, GEMİCİ, HATBOYU, KADIKÖY, KADIKÖY BAĞLARI, KARPUZOĞLU, KAVAK ÇEŞME, MUHACİR, NURŞAH, ORMAN, PINARLI, ROZET, SAKAL ÇIKMAZI, ÇAKIRBEYLER, ÇARKIFELEK, ÇAYIROVA, ÇAYIRÇİMEN, ÖZFİLİZ ÇIKMAZI, İKBALİYE, İZZETAĞA ÇIKMAZI, ŞEN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 26/10/2022 09:00:00 - 26/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AKSOY, ARMAĞAN, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, ERYILMAZ, GÜR, MAVİGÖK, MECLİS, SİYAMİ KÖYLÜ sk bölgelerinde 26/10/2022 13:00:00 - 26/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.