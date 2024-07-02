Silivri'de Güvenlik Kuvvetlerinden Yoğun Denetim

Silivri Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 24-30 Haziran tarihleri arasında yapılan denetimler sonucu şu bilgilere ulaşıldı:

• 13.091 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

• 2.009 araç kontrolü gerçekleştirildi.

• 13 aranan şahıs yakalandı.

• 7 kişi gözaltına alındı.

• 42 yoklama kaçağı tespit edildi.

• 1 silah ele geçirildi.

• Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Silivri Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan denetimlerde ise:

• 8.229 şahıs sorgulandı.

• 5.707 araç sorgulandı.

• 12 aranan şahıs yakalandı.

• 1 kişi tutuklandı.

• 62 yoklama kaçağı tespit edildi.

• 7 kişi gözaltına alındı.

• 6 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

• 8 yabancı uyruklu şahıs İl Göç İdaresine teslim edildi.

Denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceği ve suçla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.