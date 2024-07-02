Silivri'de Güvenlik Kuvvetlerinden Yoğun Denetim
Silivri Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı, 24-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde binlerce kişiyi ve aracı kontrol ederek, birçok suç unsurunu ortaya çıkardı.
Silivri Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 24-30 Haziran tarihleri arasında yapılan denetimler sonucu şu bilgilere ulaşıldı:
• 13.091 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.
• 2.009 araç kontrolü gerçekleştirildi.
• 13 aranan şahıs yakalandı.
• 7 kişi gözaltına alındı.
• 42 yoklama kaçağı tespit edildi.
• 1 silah ele geçirildi.
• Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.
Silivri Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan denetimlerde ise:
• 8.229 şahıs sorgulandı.
• 5.707 araç sorgulandı.
• 12 aranan şahıs yakalandı.
• 1 kişi tutuklandı.
• 62 yoklama kaçağı tespit edildi.
• 7 kişi gözaltına alındı.
• 6 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
• 8 yabancı uyruklu şahıs İl Göç İdaresine teslim edildi.
Denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceği ve suçla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.