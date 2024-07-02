Silivri'de Güvenlik Kuvvetlerinden Yoğun Denetim

Silivri Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı, 24-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde binlerce kişiyi ve aracı kontrol ederek, birçok suç unsurunu ortaya çıkardı.

Silivri'de Güvenlik Kuvvetlerinden Yoğun Denetim
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Silivri Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 24-30 Haziran tarihleri arasında yapılan denetimler sonucu şu bilgilere ulaşıldı:
•    13.091 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.
•    2.009 araç kontrolü gerçekleştirildi.
•    13 aranan şahıs yakalandı.
•    7 kişi gözaltına alındı.
•    42 yoklama kaçağı tespit edildi.
•    1 silah ele geçirildi.
•    Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Silivri Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan denetimlerde ise:
•    8.229 şahıs sorgulandı.
•    5.707 araç sorgulandı.
•    12 aranan şahıs yakalandı.
•    1 kişi tutuklandı.
•    62 yoklama kaçağı tespit edildi.
•    7 kişi gözaltına alındı.
•    6 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
•    8 yabancı uyruklu şahıs İl Göç İdaresine teslim edildi.
Denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceği ve suçla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

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