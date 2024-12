Silivri'de Huzur Toplantısı Gerçekleştirildi

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, Yaşar Kemal Sergi Salonu’nda huzur toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Torun, İlçe Emniyet Müdürü Ali Osman Turhan, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kara, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Yusuf Böke, Silivri Sahil Güvenlik Komutanı Mert Öncüoğlu, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, meclis üyeleri ve vatandaşlar katılım sağladı.

Toplantıda ilçenin güvenlik konuları ve vatandaşların gündeme getirdiği sorunlar ele alındı. Göreve geldiği ilk günden bu yana Silivri’nin güvenliği için çalıştıklarını kaydeden Başkan Balcıoğlu, kurumlararası iş birliği ve vatandaşların duyarlılığı ile daha kalkınmış bir Silivri inşa edileceğini söyledi.

Silivri’nin İstanbul’un en huzurlu ilçelerinden biri olduğunu ifade eden Başkan Balcıoğlu, “Bu başarı, sadece bir kurumun değil, hepimizin ortak çabası ve emeği sayesinde elde edilen bir başarıdır. Başta İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün fedakâr çalışanlarına, İlçe Kaymakamlığımıza, güvenlik güçlerimize, kolluk kuvvetlerimize ve huzur ortamına katkı sunan her bir hemşehrimize gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Balcıoğlu, vatandaşların kendini güvende hissetmesi için olumsuzluklara karşı taviz vermeden çalıştıklarını belirtti. İnsanların güvenle sokakta yürüyebilmesini önemsediklerinin altını çizen Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, “İnsanlarımızın sokakta özgürce yürüyebilmesi, çocuklarımızın güvenle parklarda oynayabilmesi, gençlerimizin geleceğe umutla bakabilmesi, huzurun ve güvenliğin gerçek ölçütüdür. Bu nedenle Silivri’de halkımızın huzurunu ve güvenliğini tehdit eden her türlü olumsuzluğa karşı sıfır tolerans prensibiyle çalışıyoruz” diye konuştu.

“Çocuklarımızı her türlü tehlikeden koruyacağız!”

Çocukların güvenle sokakta oynayabilmesi için tüm güvenlik önlemlerini artırdıklarını ifade eden Başkan Balcıoğlu, seminerler ve bilinçlendirme programlarının düzenlendiğini vurguladı.

Kameralar sayesinde olumsuzluklara anında müdahale edildiğini dile getiren Başkan Balcıoğlu, “MOBESE (Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu) kamera sistemleriyle mahallelerimizi donatmaya devam ediyoruz. Bu sistemler, güvenlik güçlerimizin suç ve suçlularla mücadelesinde en büyük destekçilerden biridir. Kameralar sayesinde olaylara anında müdahale ediliyor, şüpheli durumlar hızla tespit ediliyor ve suç oranlarında gözle görülür bir düşüş sağlanıyor” ifadelerine yer verdi.

Afet İşleri Müdürlüğü’nün doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak için çalışmalarını sürdürdüğünü açıklayan Başkan Balcıoğlu, şöyle konuştu:

“Afet İşleri Müdürlüğümüz ise, doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak ve kriz anlarında hızlı müdahalede bulunmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. İlçemizde afet risklerine karşı düzenli eğitimler ve tatbikatlar gerçekleştirerek, vatandaşlarımızı bilinçlendiriyoruz. Ayrıca, Afet Koordinasyon Merkezi aracılığıyla, olası bir deprem, sel veya yangın gibi durumlarda anında müdahale ederek can ve mal kayıplarını en aza indirmeyi hedefliyoruz.

Afet hazırlıklarımız sadece kriz anlarını yönetmekle sınırlı değil; riskleri en aza indirecek altyapı yatırımlarını hayata geçiriyor ve afet anında gerekli ekipman ve araç gereçleri her an hazır tutuyoruz. Silivri’nin huzuru ve yaşam kalitesi, sadece güvenlik önlemleriyle değil, vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel hayatına değer katan alanlarla da mümkündür. Bu doğrultuda, ilçemizdeki park ve yeşil alanları modern, güvenli ve herkes için erişilebilir hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

“13 Park Projesini tamamladık”

Bugüne kadar tamamlanan 13 park projesinden söz eden Başkan Balcıoğlu, Değirmenköy, Gümüşyaka, Piri Mehmet Paşa, Selimpaşa ve Yeni Mahalle gibi mahallelerde 7 yeni park projesinin hızla devam ettiğini söyledi. Ayrıca, Beyciler, Çeltik, Gümüşyaka ve Yeni Mahalle’de 4 yeni parkın daha hayata geçirileceğini dile getiren Başkan Balcıoğlu “Böylece toplamda 24 yeni park ve yeşil alanı ilçemize kazandırarak, vatandaşlarımızın sosyal hayatını zenginleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Silivri halkı ile iş birliği içinde huzur ve güvenle kalkınan bir Silivri için el birliği ile çalıştıklarını aktaran Başkan Balcıoğlu şu ifadelere yer verdi:

“Birlikte başardıklarımız, birlikte hayata geçirdiğimiz projeler ve kurduğumuz güçlü iş birliği, Silivri’mizin huzur ve güven dolu yarınlarının teminatıdır. Bu şehir, bizim evimiz, bu topraklar bizim mirasımızdır. Her birimizin sorumluluğu, bu mirası korumak, geliştirmek ve geleceğe taşımaktır.

Biz, Silivri Belediyesi olarak bu sorumluluğun bilincindeyiz ve asla yorulmadan, asla vazgeçmeden çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki, güvenli bir şehir sadece beton yapılarla değil, güçlü bağlarla, dayanışmayla ve ortak bir vizyonla inşa edilir.”

Kaymakam Tolga Toğan: Silivri güvenli bir ilçe

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, ilçenin genel asayiş ve güvenlik durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Silivri'nin huzurlu bir ilçe olduğuna dikkat çeken Toğan, "Elbette her ilçede olduğu gibi burada da aksaklıklar olabilir. Ancak elimizdeki istatistikler, Silivri'nin güvenli bir ilçe olduğunu açıkça gösteriyor. Biz de bu huzur ve güven ortamını daha ileriye taşımak için çalışıyoruz" dedi.

Silivri'nin yüz ölçümü bakımından İstanbul'un büyük ilçelerinden biri olduğunu belirten Toğan, "Silivri, kamu hizmeti sunum alanı açısından İstanbul'un en geniş ilçesi. Yaz aylarında nüfusumuz yaklaşık 1 milyona ulaşıyor. Ancak buraya gelen herkesin iyi niyetle gelmediği durumlar da olabiliyor. Bu anlamda vatandaşlarımızla kolluk kuvvetlerimizin ve devletin ilgili birimlerinin iş birliği büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.

Metruk tekne ve araçların suç unsuru barındırma potansiyeline dikkat çeken Kaymakam Toğan, bu konuda taviz verilmediğini vurguladı. Yaz aylarında sahil bölgelerindeki yoğunlukla ilgili önlemleri aktaran Toğan, sahillerde mangal yapılması ve çadır kurulmasına izin verilmediğini belirtti. Ayrıca, sahil kesimlerinde vatandaşları rahatsız edecek davranışlara kesinlikle müsamaha göstermeyeceklerini ifade etti.

2024 Yılında Suç Oranlarında Azalma Sağlandı

Silivri İlçe Emniyet Müdürü Ali Osman Turhan, düzenlenen huzur toplantısında emniyet teşkilatının vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve huzurlu bir yaşam ortamı sağlamak amacıyla 24 saat esasına göre hizmet verdiğini vurguladı. Turhan, güvenlik hizmetlerinin yalnızca polisiye önlemlerle değil, toplumun desteğiyle çok yönlü bir yaklaşımla yürütülmesi gerektiğini belirtti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün 2024 yılı boyunca gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi veren Turhan, özellikle bekçi ve ekip sayısındaki artış sayesinde ilçede suç oranlarının önemli ölçüde azaldığını ifade etti. Silivri’nin, en az suç işlenen ilçeler arasında dördüncü sırada yer aldığını ve bu başarının toplumla iş birliği sayesinde mümkün olduğunu söyledi.

Turhan, 2024 yılı içerisinde haber merkezlerine 19 bin 360 ihbar geldiğini ve özellikle telefon dolandırıcılıklarının artış gösterdiğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Ayrıca, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili bilgi veren Turhan, uygulamanın aktif kullanımı sayesinde ihbar sayısının arttığını ve Silivri'de toplam 790 ihbar alındığını açıkladı. Kadınlara uygulamayı telefonlarına indirmeleri çağrısında bulunan Turhan, “Bu, mutlaka kullanılması gereken bir uygulama. En kısa sürede ekiplerimiz yanınızda olacaktır” dedi.

Vatandaşlar talep ve önerilerini iletti

Bir vatandaş, 15 yıldır Silivri’de yaşadığını belirterek düzenlenen huzur toplantısı için teşekkürlerini iletti. Sahilde takı tezgahı işlettiğini ifade eden vatandaş, bu bölgeye güvenlik kamerası veya bekçi gibi önlemler alınmasını talep etti. Ayrıca, tezgahlarının arka kısmının karanlık bir alan olduğunu ve bu konuda da bir çalışma yapılması gerektiğini dile getirdi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, vatandaşın taleplerine yanıt vererek, karanlık olarak belirtilen bölgeye seyir terası yapılacağını ve bu kapsamda gerekli projenin hazırlandığını söyledi.

Silivri’nin iki yakasının birleşim noktasında kontrolsüz geçişler ve trafik karmaşası yaşandığını belirten vatandaş, bu konuda önlem alınmasını talep etti. Başkan Balcıoğlu, konuya ilişkin çalışmaların başlatıldığını ve köprü altının tamamlanması ile geçişlerin kontrol altına alınarak trafiğin düzenleneceğini dile getirdi.

Silivri'de yaşayan bir vatandaş, Silivri’nin deprem bölgesinde yer aldığını belirterek, eski yerleşim yerlerinde deprem toplanma alanlarının olmadığını ifade etti. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, kentsel dönüşüm çalışmalarının hızla devam ettiğini ve daha yeşil bir Silivri için kaymakamlık ve diğer kurumlarla iş birliğinin sürdüğünü söyledi.

Ayrıca vatandaşlar uyuşturucu ile mücadele konusunda mahalle muhbirleri olması gerektiğini, vatandaşların emniyet ile iletişim halinde olup ihbar yapmalarının önemini vurguladı ve böyle bir sistem önerdi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, bu konuda sivil ekipler görevlendirdiklerini ve parklardan sorumlu ekiplerin bu tür olayları takip ettiğini belirtti. Ayrıca, kamera sistemlerini hızlandırdıklarını ve güvenlik önlemlerini artırdıklarını ifade etti.