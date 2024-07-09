Silivri'de Motosiklet Hırsızlığı

Alibey Mahallesi Doktorlar Sitesi, Eski Devlet Hastanesi civarında meydana gelen hırsızlık olayı üzerine Zafer Ömür, Silivri karakoluna giderek şikayette bulundu. Mağdur, hırsızların yakalanarak cezalarının en ağır şekilde verilmesini talep etti.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gelerek güvenlik kameralarını inceledi ve görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Hırsızların kimliklerinin tespit edilmesi ve yakalanması için geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları ve şüpheli durumları derhal polise bildirmeleri konusunda uyardı. Motosiklet sahiplerinin güvenlik önlemlerini artırmaları gerektiği vurgulandı.