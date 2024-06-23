Silivri'de Ormana Sıçrayan Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Olay, Yarmatepe mevkisinde başlayan anız yangınının kısa sürede geniş bir alana yayılmasıyla başladı. Alevlerin ormanlık alana sıçramasıyla yangın tehlikeli bir boyuta ulaştı. Çevrede yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine hızla harekete geçen itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin koordineli çalışmaları sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak daha fazla yayılması önlendi.

Yangının söndürülmesi sırasında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Ancak, yangının çıkış sebebi hakkında araştırmalar devam ediyor. Ekipler, vatandaşları anız yakma konusunda daha dikkatli olmaları ve bu tür yangınlara sebebiyet vermemeleri konusunda uyardı.

Yetkililer, benzer olayların tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınacağını ve yangının çıkış nedeninin detaylı olarak inceleneceğini belirtti. Bölgedeki ormanlık alanın yangından ne kadar etkilendiği ise yapılacak detaylı incelemelerin ardından netlik kazanacak.