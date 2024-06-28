Silivri'de otluk alanda yangın: Alevler yerleşim alanına doğru ilerledi, panik yaşandı

Silivri’de otluk alanda çıkan yangının yerleşim yerine doğru ilerlemesi nedeniyle panik yaşandı. Alevler helikopter desteğinin yanında karadan yapılan çalışmalarla söndürülürken, alev alev yanan alan dron ile görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre, Silivri Selimpaşa’da saat 15.00 sıralarında otluk alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Alevlerin yerleşim alanına doğru ilerlemesi üzerine hava desteği de sağlandı. Yangın söndürme helikopteri Büyükçekmece Gölü’nden aldığı suyu alevlerin üzerine boşaltırken, alevlere müdahale karadan da sürdü. Bir barakanın kül olduğu yangın, bölgedeki fabrikaya sıçramadan söndürüldü. Bölgedeki soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.