Silivri'de Sıcak Hava Tatilcileri Sahillere Çekti: Kumluk Plajı'nda Yoğunluk

Ekiplerden Çadır ve Mangal Uyarısı

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü, Silivri Belediyesi Arama ve Kurtarma (SAK) ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, plajda denetimlerini artırdı. Sahilde çadır kurmanın ve mangal yakmanın yasak olduğu konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunan ekipler, bu yasaklara uyulmasının önemini vurguladı. Yapılan uyarılar neticesinde, sahilde kurulan çadırlar toplatıldı ve mangal yakmak isteyen tatilciler uyarılarak bu faaliyetlerden vazgeçirildi.

Güvenli ve Temiz Bir Tatil İçin

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, sahilde düzenin sağlanması ve vatandaşların güvenli bir şekilde tatillerini geçirmeleri için denetimlerin bayram süresince devam edeceğini belirtti. Ekipler, sahil bölgesindeki yoğunluk nedeniyle vatandaşları sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaya davet etti.

Belediye Ekipleri de Sahadaydı

Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, plajda temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Tatilcilerin geride bıraktığı atıkları toplamak ve plajı temiz tutmak için yoğun çaba harcayan ekipler, vatandaşlardan da aynı duyarlılığı göstermelerini istedi.