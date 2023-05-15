Silivri'de 'Spor Adası' hayat buluyor

Salgın, kriz, afet şartlarının eksik olmadığı 4 yıllık yerel iktidarında Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, seçimlerde verdiği vaatlerin ötesine geçen çalışmalarına vites attırarak devam ediyor. Kronik sorunlar, yıllardır devam eden ihtiyaçlara yönelik çözümlerden bir yenisi daha gündemimizde.

40 DÖNÜM ALANA DEV SPOR KOMPLEKSİ PROJE HAZIR

Göreve geldiği 2019 yılından itibaren spor alanında büyük yatırımlar yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın yaklaşık 40 dönüme tekabül eden yeni bir proje için daha kolları sıvadığı öğrenildi. Yeni Mahalle Cumhuriyet Parkı’nın kuzey kısmında, Boğluca Gezi ve Dinlenme Alanı 4.etap bölgesinde planlanan Spor Adası için çalışmalar başladı. 2 adet 540 metrekare basketbol sahasının, 1750 metrekare 2 adet kapalı halı sahanın, 5400 metrekare futbol sahasının projelendirildiği Spor Adasında, yediden yetmişe herkesin spor hizmeti alabileceği A’dan Z’ye tüm detaylar düşünüldü.

1500 KİŞİLİK KAPALI SPOR SALONU

Spor Adasının en önemli bölümünü ise 1500 kişi kapasiteli Spor Salonu’nun oluşturulduğu öğrenildi. Silivri’de sporseverlerin en büyük ihtiyaçlarından biri olarak ifade ettiği yüksek kapasiteli kapalı spor salonu konusunun da ortadan kaldırılması hedeflenirken, yatırımlarla ilgili süreç Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte yürütülecek.

YILMAZ: GENÇLİK VE SPOR BAKANIMIZIN TALİMATIYLA SPOR TOTO GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İLE SÖZLEŞMEMİZİ İMZALADIK

Başkan Yılmaz, şu açıklamada bulundu: “Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile yapmış olduğumuz son görüşmede Silivri’deki spor tesislerinin yetersizliğiyle ilgili hemfikir olduk. Tıpkı Değirmenköy Stadı ve Naim Süleymanoğlu Spor Tesisleri ve Kapalı Yüzme Havuzunda olduğu gibi ortaklaşa bir yapı modeliyle Silivri’de dev bir yatırımı daha hayata geçireceğiz. Bakanımızın talimatıyla Spor Toto Genel Müdürlüğümüz ile sözleşmemizi imzaladık. Ülkede yaşanan atmosfer ve ekonomik şartların ardından bu sözleşme devam ederse Silivri’ye dev bir spor adası kazandıracağız. Spor adasının içerisinde; kapalı spor salonları, kapalı basket sahaları, tenis kortları ve Milli Eğitim Bakanlığına ait bir spor lisesi yer alacak. Merkezimizde pilatesten güreşe, bokstan tekvandoya ve okçuluğa kadar birçok spor faaliyeti yapılabilecek.” dedi.