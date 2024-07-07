Silivri Karate Sporcularından Büyük Başarı!

Silivri Karate Kulübü sporcuları, 5-7 Temmuz tarihleri arasında Kütahya-Tavşanlı'da düzenlenen DİAMOND CUP İller Arası Karate Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attılar. 33 ilden 84 kulübün katılımıyla gerçekleşen ve 1100 sporcunun yarıştığı şampiyonada, sporcularımızdan Alara Akbaş ve D. Azra Türkmen birincilik elde ettiler.

Alara Akbaş, Ümit Bayan 61 kg kategorisinde 1. oldu.

D. Azra Türkmen, Ümit Bayan 54 kg kategorisinde 1. oldu.

Bu büyük başarılardan dolayı sporcularımızı, ailelerini ve emeği geçen Antrenör Serkan Tekgül'ü tebrik ederiz.