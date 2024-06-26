Silivri Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezi'nden Anlamlı Kermes

Açılışa katılanlar arasında AK Parti İBB ve Silivri Belediye Meclis Üyesi Celalettin Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Ebru Menekşe ve Ümit Yılmaz, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Engin Akbal, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Ertuğrul ve Kent Konseyi yetkilileri yer aldı. Katılımcılar, etkinliğin toplumsal dayanışma ve yardımlaşma açısından önemine vurgu yaptılar.

Kermeste, el emeği ürünler, yiyecekler ve çeşitli hediyelik eşyalar sergilendi. Bu etkinlik, yerel üreticilere destek sağlarken, aynı zamanda topluluk üyelerinin bir araya gelmesine vesile oldu. Elde edilen gelirler ise ihtiyaç sahiplerine yardım amacıyla kullanılacak.

Açılışta konuşma yapan yetkililer, kermesin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin toplumsal dayanışmayı ve yardımlaşmayı pekiştirdiğini belirttiler. Silivri Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezi, bu tür organizasyonlarla toplumsal bağları güçlendirmeye devam edeceğini ifade etti.