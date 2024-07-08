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- Silivri Kent Konseyi, Türkiye Kent Konseyleri Platformu Genel Kurulunda Temsil Edildi
Silivri Kent Konseyi, Türkiye Kent Konseyleri Platformu Genel Kurulunda Temsil Edildi
Silivri Kent Konseyi Başkanı Nursel Erel ve Başkan Yardımcısı Çiçek Vişne, Çorlu'da düzenlenen Türkiye Kent Konseyleri Platformu'nun 31. Genel Kurulunda Silivri'yi başarıyla temsil etti. Dönem başkanlığı devir teslim törenine katılan Erel ve Vişne, etkinlikte aktif bir rol oynadı.
Genel Kurul kapsamında düzenlenen çalıştayda, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen kent konseyleri temsilcileriyle birlikte sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Çalıştayda, Silivri Kent Konseyi'nin görüşlerini ve önerilerini içeren bir sonuç bildirgesi sunuldu.
Nursel Erel ve Çiçek Vişne, Silivri'nin kent yönetiminde aktif rol almasının ve sorunların çözümüne yönelik katkılar sunmasının önemine vurgu yaparak, diğer katılımcılarla verimli bir diyalog gerçekleştirdi.