Silivri'nin Gururu: Emir Efe Dilli, LGS Türkiye Birincisi Olarak Törene Katıldı

Silivri Kaymakamı Tolga Togan, öğrencisinin başarısından büyük gurur duyduklarını belirterek, Emir Efe Dilli'nin bu başarısının tüm Silivri'ye ilham verdiğini ifade etti. Kaymakam Togan, "Emir Efe'nin başarısı, ilçemizden çıkan gençlerin neler başarabileceğinin en güzel kanıtıdır. Kendisini ve ailesini yürekten kutluyorum," dedi.

Ertuğrul Gazi Ortaokulu Müdürü Türkay Polat, öğrencisi Emir Efe Dilli'nin bu büyük başarısının, okulun ve öğretmenlerin özverili çalışmaları sayesinde gerçekleştiğini vurguladı. Polat, "Emir Efe, sadece bizim değil, tüm Silivri'nin gurur kaynağı oldu. Bu başarı, okulumuzun eğitim kalitesinin bir göstergesidir," diye konuştu.



Emir Efe Dilli, ailesiyle birlikte katıldığı törende büyük bir mutluluk yaşadı. Başarısının ardında ailesinin ve öğretmenlerinin büyük desteği olduğunu belirten Emir Efe, "Beni her zaman destekleyen aileme ve bana inanan öğretmenlerime teşekkür ederim. Bu başarıyı onlarla paylaşıyorum," dedi.



Vali Davut Gül, programda yaptığı konuşmada, elde ettikleri büyük başarı nedeniyle öğrencileri tebrik ederek, onların gelecekte de aynı azim ve kararlılıkla çalışarak önemli başarılara imza atacaklarına inandığını belirtti. Programın sonunda Vali Gül, öğrencilere başarı belgeleri ve hediyeler takdim etti. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.