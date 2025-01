Silivri'nin Hayati İhtiyacı: Koroner Anjiyografi Cihazı ve Bakım Ünitesi

TAKİP ET

Silivri SİAD Başkanı Hakan Kocabaş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:“Silivri'mizin sağlık altyapısındaki eksiklikleri gidermek için çalışmalarımız devam edecek. Özellikle koroner anjiyografi cihazı ve bakım ünitesi gibi kritik ekipmanların ilçemize kazandırılması için elimizi taşın altına koymaya hazırız. Yetkililerden de bu konuda bir an önce adım atmalarını bekliyoruz. Çünkü kalp krizi gibi zamanla yarışan hastalıklarda, dakikalar hayat kurtarır. Devletimiz güçlü ve muktedirdir; Bakanlığımızın bu konuya el atarak gerekli ödeneği oluşturacağına inanıyoruz.”

KALP SAĞLIĞI İÇİN KRİTİK BİR GEREKLİLİK

Kalp krizi, dünyada ve ülkemizde ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. Ancak uzmanlara göre bu ölümlerin çoğu önlenebilir. Kalp krizinde temel tedavi, tıkanan damarın hızla açılması ve gerekirse stent takılmasıdır. Bu müdahalelerin yapılabilmesi için ise koroner anjiyografi cihazı olmazsa olmazdır.

Silivri Devlet Hastanesi'nde bu cihaz ve bakım ünitesinin eksik olması, özellikle İstanbul'un merkezine uzak bu bölgede yaşayanlar için büyük bir risk oluşturuyor. Kalp krizi geçiren bir hastanın, ilçe dışındaki bir hastaneye sevki sırasında geçen her dakika, kalp dokusunun geri dönüşü olmayan şekilde zarar görmesine yol açıyor. Bu durum, ölüm riskini artırdığı gibi, hastaların hayatta kalmaları halinde bile ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşmalarına neden oluyor.

SAĞLIK EŞİTLİĞİ VE YEREL İHTİYAÇLAR

Silivri, hızla büyüyen nüfusuyla sağlık altyapısının da gelişmesini gerektiren bir ilçe. Silivri SİAD, bu duruma dikkat çekerek, sağlık hizmetlerinde eşitlik ilkesinin altını çiziyor. Silivri'de yaşayan vatandaşların, diğer bölgelerdeki vatandaşlar gibi hızlı ve etkin sağlık hizmetine erişme hakkı olduğu vurgulanıyor.

YETKİLİLERE ÇAĞRI

Silivri SİAD, yalnızca sorunları dile getirmekle kalmıyor, çözüm önerileriyle de sürece katkı sunmaya hazır olduklarını belirtiyor. Başkan Kocabaş'ın açıklaması, bu çağrının bir özetini oluşturuyor:“Bu yatırım ertelenemez. Koroner anjiyografi cihazı ve bakım ünitesinin maliyeti, sağlayacağı faydalara kıyasla oldukça düşük kalmaktadır. Kaybedilen her dakika bir hayat demektir. Bu kritik eksiğin giderilmesi, binlerce insanın yaşamını kurtarabilir. Yetkililerden bu konuda hızlı bir şekilde adım atmalarını talep ediyoruz.”