Silivri Sahilinde Milli Takım Maç coşkusu

Silivri Belediyesi'nin Silivri Sahili Atatürk Meydanı'nda kurduğu dev ekranda gösterilen maç, vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi ve heyecanla takip edildi. Başkan Balcıoğlu ve ailesi, milli takımın zaferini coşkuyla kutlayan Silivrililerle birlikte maçın keyfini çıkardı.

Başkan Balcıoğlu "Viyana duvarı aşıldı, sıra Hollanda’da”

Başkan Balcıoğlu, maç sonunda yaptığı açıklamada, "Viyana duvarı aşıldı, sıra Hollanda’da, bekle bizi Berlin! Avrupa Futbol Şampiyonası’nın son 16 turunda Avusturya’yı mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımımızla gurur duyuyoruz! Bize bu mutluluğu yaşattığınız için minnettarız. Milli takımımıza yürekten inanıyorum, çeyrek finallerde Hollanda’yı yeneceğiz. İnşallah bu yolun sonu final olur ve bizim çocuklar ay yıldızlı al bayrağımızı Berlin'de dalgalandırır. Buradan Silivrili hemşehrilerime de teşekkür etmek istiyorum, sahili doldurdular ve bu coşkuya ortak oldular. Hollanda maçında daha kalabalık ve daha coşkulu olacağımıza inanıyorum, çünkü hep söylüyorum Silivri birlikte güzel, haliyle Avrupa Şampiyonası da birlikte güzel," dedi.

Silivri Belediyesi, 14 Haziran’da başlayan EURO 2024 karşılaşmalarının tümünü ücretsiz olarak canlı yayınlamaya devam ediyor. A Milli Futbol Takımı’nın maçları, Silivri Sahili Atatürk Meydanı'nda dev ekranda izleyicilerle buluşarak büyük bir heyecan ve coşku yaratıyor.