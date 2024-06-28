Silivri Sanayici ve İşadamları Derneği Üyesi Firmalar İSO İlk 500 Listesinde!

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) her yıl düzenlediği Türkiye'nin ilk 500 Sanayi Kuruluşu sıralamasının 2023 yılı sonuçları açıklandı. Bu prestijli listede yer alan Silivri Sanayici ve İşadamları Derneği (SİAD) üyesi firmaları Sarten Ambalaj, Şölen Çikolata ve Sapro Temizlik Ürünleri büyük bir başarıya imza attı.

SİAD Başkanı Hakan Kocabaş, yaptığı açıklamada, "Üyelerimiz Sarten Ambalaj, Şölen Çikolata ve Sapro Temizlik Ürünleri'nin bu önemli listede yer almasından büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Başarılarının devamını diliyor, onları tebrik ediyoruz" dedi.

Bu başarı, Silivri'nin sanayi sektöründeki gücünü ve potansiyelini bir kez daha gözler önüne sererken, İSO'nun ilk 500 listesine giren firmalarımızın sektörlerinde ne denli önemli oyuncular olduğunu da kanıtlıyor.

Sarten Ambalaj, Şölen Çikolata ve Sapro Temizlik Ürünleri'ni tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.