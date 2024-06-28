Silivrispor'da Görev Dağılımı Yapıldı

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Nuri Çolakoğlu, Silivrispor'un geleceği için önemli hedefler belirlediklerini ve bu hedeflere ulaşmak için ekip olarak sıkı bir çalışma içinde olacaklarını vurguladı. Çolakoğlu, kulübün başarısını daha da ileri taşımak için tüm yönetim kurulunun özverili bir şekilde çalışacağını ifade etti.

Görev dağılımı şu şekilde belirlendi:

Başkan: Nuri Çolakoğlu

İkinci Başkan: Selim Kasarcı

Başkan Yardımcıları: Kerim Erden , Turgay Dönmez, Şevki Şahan Karakaş , Volkan Malkoç, Mustafa Aslan , Ali Şahin

As Başkanlar: Halil İbrahim Şahin, Vedat Tunbar , Fatih Çepni

Genel Sekreter: Mehmet Kaya

Muhasip Üyeler: Selim Kasarcı , Ayberk Keskin

Genel Kaptanlar: Mehmet Uğur Babayiğit, Doğan Özkoç

Futbol Şube Sorumlusu: Emrah Okan

Alt Yapı Sorumluları : Veysel Zıroğlu,Fatih Maşalacı

Amatör Branşlar: Mehmet Şerif Harman

Ar-Ge Sorumluları:Ramazan Alcan,Ömer Alioğlu,İsmet Söylemez

Tesis Sorumlusu : Orhan Dikici

Basın Sözcüleri:Nurullah Arıkan,Emre Karataş

Halkla İlişkiler: Aleyna Tarhan,Atila Yıldız

Sporcu Sağlığı:Mustafa Arkaz,Sıla Duru,Nurullah Arıkan

Voleybol Şubesi:Fatih Arslan

Basketbol Şubesi:Cihan Özmen,Atakan Gülan

Sosyal Medya Sorumluları:Tuna Çevik,Aleyna Tarhan

Yeni yönetim kurulunun görev dağılımı, kulübün organizasyon yapısını güçlendirmeyi ve etkin yönetim sağlamayı amaçlıyor. Toplantıda ayrıca, sezon öncesi hazırlıklar, transfer politikaları ve alt yapı çalışmaları gibi konular da ele alındı. Yönetim kurulu üyeleri, kulübün geleceğine dair stratejik planlar üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Silivrispor'un yeni dönemde daha güçlü bir yapıya kavuşması ve sportif başarısını artırması için tüm yönetim kurulu üyelerinin uyum içinde çalışacağına dair inanç belirten Başkan Çolakoğlu, toplantıyı olumlu temennilerle sonlandırdı. Kulüp üyeleri ve taraftarlar, yeni yönetimin başarılı çalışmalara imza atmasını bekliyor.