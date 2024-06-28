Silivrispor'da Görev Dağılımı Yapıldı
Silivrispor'da yeniden başkan seçilen Nuri Çolakoğlu, yeni yönetim kuruluyla ilk toplantısını gerçekleştirdi. Silivrispor tesislerinin toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, tüm yöneticiler eksiksiz katılım sağladı. Akşam saatlerinde yapılan toplantıda, yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Nuri Çolakoğlu, Silivrispor'un geleceği için önemli hedefler belirlediklerini ve bu hedeflere ulaşmak için ekip olarak sıkı bir çalışma içinde olacaklarını vurguladı. Çolakoğlu, kulübün başarısını daha da ileri taşımak için tüm yönetim kurulunun özverili bir şekilde çalışacağını ifade etti.
Görev dağılımı şu şekilde belirlendi:
Başkan: Nuri Çolakoğlu
İkinci Başkan: Selim Kasarcı
Başkan Yardımcıları: Kerim Erden , Turgay Dönmez, Şevki Şahan Karakaş , Volkan Malkoç, Mustafa Aslan , Ali Şahin
As Başkanlar: Halil İbrahim Şahin, Vedat Tunbar , Fatih Çepni
Genel Sekreter: Mehmet Kaya
Muhasip Üyeler: Selim Kasarcı , Ayberk Keskin
Genel Kaptanlar: Mehmet Uğur Babayiğit, Doğan Özkoç
Futbol Şube Sorumlusu: Emrah Okan
Alt Yapı Sorumluları : Veysel Zıroğlu,Fatih Maşalacı
Amatör Branşlar: Mehmet Şerif Harman
Ar-Ge Sorumluları:Ramazan Alcan,Ömer Alioğlu,İsmet Söylemez
Tesis Sorumlusu : Orhan Dikici
Basın Sözcüleri:Nurullah Arıkan,Emre Karataş
Halkla İlişkiler: Aleyna Tarhan,Atila Yıldız
Sporcu Sağlığı:Mustafa Arkaz,Sıla Duru,Nurullah Arıkan
Voleybol Şubesi:Fatih Arslan
Basketbol Şubesi:Cihan Özmen,Atakan Gülan
Sosyal Medya Sorumluları:Tuna Çevik,Aleyna Tarhan
Yeni yönetim kurulunun görev dağılımı, kulübün organizasyon yapısını güçlendirmeyi ve etkin yönetim sağlamayı amaçlıyor. Toplantıda ayrıca, sezon öncesi hazırlıklar, transfer politikaları ve alt yapı çalışmaları gibi konular da ele alındı. Yönetim kurulu üyeleri, kulübün geleceğine dair stratejik planlar üzerinde görüş alışverişinde bulundu.
Silivrispor'un yeni dönemde daha güçlü bir yapıya kavuşması ve sportif başarısını artırması için tüm yönetim kurulu üyelerinin uyum içinde çalışacağına dair inanç belirten Başkan Çolakoğlu, toplantıyı olumlu temennilerle sonlandırdı. Kulüp üyeleri ve taraftarlar, yeni yönetimin başarılı çalışmalara imza atmasını bekliyor.