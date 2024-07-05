Silivrispor'da İç Transfer Heyecanı

Kulübün iç transfer çalışmaları kapsamında, Emre Eser ve Ramazan Kallıoğlu da takımda kalmaya karar verdiler ve imzalarını attılar. Böylece Silivri Spor, önemli isimlerini koruyarak güçlü bir kadro oluşturma yolunda önemli adımlar atmış oldu.

Silivri Spor Kulübü yetkilileri, yapılan imza töreni sonrası yaptıkları açıklamada, mevcut kadronun istikrarını sağlamak ve yeni sezonda başarılı sonuçlar elde etmek için kararlı olduklarını belirttiler. Kulübün sportif hedefleri doğrultusunda iç transfer sürecini başarıyla tamamladıklarını vurguladılar.

Öte yandan, gelecek sezon için dış transfer çalışmalarının da devam ettiği bildirildi. Silivri Spor yönetimi, takımın gücünü artırmak adına yapılacak transferlerle ilgili olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Sonuç olarak, Silivri Spor Kulübü'nün iç transfer sürecinin başlamasıyla birlikte, Takımın hedefleri doğrultusunda yapılan bu hamleler, futbolseverlerinde dikkatle takip ettiği bir sürecin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.