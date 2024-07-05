Silivrispor'da İç Transfer Heyecanı

Silivri Spor, yeni sezon için önemli adımlar attı. Halil Uysal, Kerim Bölük, Mehmet Uslu ve Mehmet Aydın gibi oyuncular, iç transfer sürecinde yer alarak kulüple devam kararı aldılar. İmza töreni, Kulüp 2. Başkanı Selim Kasarcı, transfer komitesi başkanı As Başkan Halil İbrahim Şahin As Başkan Fatih Çepni ve genel kaptan Uğur Babayiğit'in katılımıyla gerçekleşti.

Silivrispor'da İç Transfer Heyecanı
TAKİP ET Google News ile Takip Et
kolan
kolan
kolan
kolan

Kulübün iç transfer çalışmaları kapsamında, Emre Eser ve Ramazan Kallıoğlu da takımda kalmaya karar verdiler ve imzalarını attılar. Böylece Silivri Spor, önemli isimlerini koruyarak güçlü bir kadro oluşturma yolunda önemli adımlar atmış oldu.

Silivri Spor Kulübü yetkilileri, yapılan imza töreni sonrası yaptıkları açıklamada, mevcut kadronun istikrarını sağlamak ve yeni sezonda başarılı sonuçlar elde etmek için kararlı olduklarını belirttiler. Kulübün sportif hedefleri doğrultusunda iç transfer sürecini başarıyla tamamladıklarını vurguladılar.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Öte yandan, gelecek sezon için dış transfer çalışmalarının da devam ettiği bildirildi. Silivri Spor yönetimi, takımın gücünü artırmak adına yapılacak transferlerle ilgili olarak çalışmalarını sürdürüyor.
Sonuç olarak, Silivri Spor Kulübü'nün iç transfer sürecinin başlamasıyla birlikte, Takımın hedefleri doğrultusunda yapılan bu hamleler, futbolseverlerinde dikkatle takip ettiği bir sürecin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Silivrispor'da İç Transfer Heyecanı
Silivrispor'da İç Transfer Heyecanı
Silivrispor'da İç Transfer Heyecanı
Silivrispor'da İç Transfer Heyecanı