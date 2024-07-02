Silivrispor, Geleceğin Yeteneklerini Arıyor

Silivri Spor Kulübü, altyapı takımlarına yeni yetenekler kazandırmak ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla büyük bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Bu kapsamda, farklı yaş kategorilerinde futbolcu seçmeleri düzenlenecek.

Silivri Spor yetkilileri, "Kulüp olarak hedefimiz sadece futbolcu yetiştirmek değil, gençlerimizin gelişimine katkıda bulunmak ve onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmaktır. Bu amaçla altyapı takımlarımıza yeni yetenekler kazandırmak ve gençlerimize sporun güzelliklerini sunmak için bu projeyi başlattık" dedi.

Geçtiğimiz genel kurulda göreve gelen yeni yönetim, kulübün köklü geleneklerine sahip çıkarak geleceğe emin adımlarla ilerlemek için büyük bir çaba gösteriyor. Altyapı seçmeleri de bu çabanın en önemli göstergelerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Silivri Spor Altyapı Seçmeleri

Seçmelere katılmak isteyen adayların belirtilen yaş grubuna göre başvuruda bulunmaları gerekiyor. Seçmelerde başarılı olan adaylar, Silivri Spor’un altyapı takımlarında yer alma şansını yakalayacak.

Kulüp yetkilileri, "Bu projenin sadece futbolcu yetiştirmekle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda gençleri spora teşvik ederek onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve topluma kazandırmak için önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz" şeklinde açıklama yaptı.