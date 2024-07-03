Silivrispor ilk transferini gerçekleştirdi

Mert Aktaş, Çarşamba Spor'daki performansıyla dikkatleri üzerine çekerken, Silivrispor'un da ilgisini çekmeyi başardı. Gerçekleştirilen transfer görüşmeleri sonucunda anlaşmaya varılan iki taraf, Silivrispor kulüp binasında bir araya gelerek imza törenini gerçekleştirdi.

Törende Silivrispor ikinci başkanı Selim Kasarcı,As Başkan Fatih Çepni ve Genel Kaptan Uğur Babayiğit’in hazır bulunduğu imza töreninde Mert Aktaş, 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

Selim Kasarcı yaptığı açıklamada:"Mert Aktaş'ın, takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Genç ve yetenekli bir oyuncuyu kadromuza kattığımız için mutluyuz. Silivrispor'un hedeflerine ulaşması için el birliğiyle çalışacağız." dedi.

Mert Aktaş ise "Silivrispor'a transfer olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu formayı terletmek için elimden geleni yapacağım. Bize inanan yönetim kuruluna ve teknik heyete teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Silivrispor yeni sezon öncesi transfer çalışamalarına devam ediyor.

“Mert Aktaş kimdir?”

2003 yılında doğan Mert Aktaş, futbol hayatına Çarşamba Spor'da başladı. Alt yaş kategorilerinde forma giyen Aktaş, 2021 yılında A takıma yükseldi. Çarşamba Spor formasıyla 2. Lig'de 20 maça çıkan Aktaş, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.