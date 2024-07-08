Silivrispor Kulübü'nden Önemli İmza: Kaptan Oğuz Yavuz ile Devam Ediyoruz!

İmza töreninde 2. Başkan Selim Kasarcı ve As Başkan Fatih Çepni de yer aldı.

Kulüp başkanı Nuri Çolakoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kaptan Oğuz Yavuz, takımımızın kilit oyuncularından biri olmaya devam ediyor. Tecrübesi, liderliği ve disipliniyle takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Yeni sezonda da birlikte başarılara imza atacağımıza inancımız tamdır." ifadelerine yer verdi.

Oğuz Yavuz ise, "Silivrispor ailesiyle bir yılı daha birlikte olacağım için mutluluk duyuyorum. Bu formayı giymek benim için gurur verici. Taraftarlarımıza ve kulübümüze olan sorumluluğumu her zaman en iyi şekilde yerine getirmek için elimden geleni yapacağım." şeklinde konuştu.

Kaptan Oğuz Yavuz'un yeni sezonda takımımıza vereceği katkılar ve başarılar için heyecanla bekliyoruz.