Silivrispor Yeni Yönetim Listesiyle Güçleniyor
Silivrispor, yeni döneme iddialı bir yönetim kadrosu ile girmeye hazırlanıyor. Kesin olmayan aday yönetim listesinde dikkat çeken isimler:
Yönetim Kurulu
1. Nuri Çolakoğlu - Yönetim Kurulu Başkanı
2. Kürşat Erden - Yönetim Kurulu Üyesi
3. Selim Kasarcı - Yönetim Kurulu Üyesi
4. Vedat Tunbar - Yönetim Kurulu Üyesi
5. Turgay Dönmez - Yönetim Kurulu Üyesi
6. Mehmet Uğur Babayiğit - Yönetim Kurulu Üyesi
7. Doğan Özkoç - Yönetim Kurulu Üyesi
8. Mehmet Kaya - Yönetim Kurulu Üyesi
9. Şevki Şahan Karakaş - Yönetim Kurulu Üyesi
10. Fatih Masalacı - Yönetim Kurulu Üyesi
11. Halil İbrahim Şahin - Yönetim Kurulu Üyesi
12. Atıf Yıldız - Yönetim Kurulu Üyesi
13. Volkan Malkoç - Yönetim Kurulu Üyesi
14. Ömer Alioğlu - Yönetim Kurulu Üyesi
15. Mustafa Arıkan - Yönetim Kurulu Üyesi
16. Şerif Harman - Yönetim Kurulu Üyesi
17. Veysel Ziroğlu - Yönetim Kurulu Üyesi
18. Atakan Gulan - Yönetim Kurulu Üyesi
19. Nurullah Arıkan - Yönetim Krulu Üyesi
20. Aleyna Tarhan - Yönetim Krulu Üyesi
21. Ali Şahin - Yönetim Kurlu Üyesi
22. Orhan Dikici - Yönetim Krulu Üyesi
23. Cihan Özmen - Yönetim Krulu Üyesi
24. Ersan Belker - Yönetim Krulu Üyesi
25. Ramazan Alcan - Yönetim Krulu Üyesi
26. Emrah Okan - Yönetim Krulu Üyesi
27. Mustafa Aslan - Yönetim Krulu Üyesi
28. Süleyman Arslan - Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Kurulu
1. Oktay Erdem - Denetleme Krulu Üyesi
2. Akif Güler - Denetleme Krulu Üyesi
3. Rıza Nurğun - Denetleme Krulu Üyesi
4. Özcan Aksakal - Denetleme Krulu Üyesi
5. Feyyaz Özçakıcı - Denetleme Krulu Üyesi
6. Hakan Ada - Denetleme Krulu Üyesi
Disiplin Kurulu
1. Ömer Toprak - Disiplin Krulu Üyesi
2. Yavuz Ergen - Disiplin Krulu Üyesi
3. Emre Karataş - Disiplin Krulu Üyesi
4. Sıla Duru - Disiplin Krulu Üyesi
5. Şafak Sakacıoğlu - Disiplin Krulu Üyesi
6. Volkan Haydar Sezginer - Disiplin Krulu Üyesi