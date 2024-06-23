Silivrispor Yeni Yönetim Listesiyle Güçleniyor

Silivrispor, yeni döneme iddialı bir yönetim kadrosu ile girmeye hazırlanıyor. Kesin olmayan aday yönetim listesinde dikkat çeken isimler:

Silivrispor Yeni Yönetim Listesiyle Güçleniyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Yönetim Kurulu
1.    Nuri Çolakoğlu - Yönetim Kurulu Başkanı
2.    Kürşat Erden - Yönetim Kurulu Üyesi
3.    Selim Kasarcı - Yönetim Kurulu Üyesi
4.    Vedat Tunbar - Yönetim Kurulu Üyesi
5.    Turgay Dönmez - Yönetim Kurulu Üyesi
6.    Mehmet Uğur Babayiğit - Yönetim Kurulu Üyesi
7.    Doğan Özkoç - Yönetim Kurulu Üyesi
8.    Mehmet Kaya - Yönetim Kurulu Üyesi
9.    Şevki Şahan Karakaş - Yönetim Kurulu Üyesi
10.    Fatih Masalacı - Yönetim Kurulu Üyesi
11.    Halil İbrahim Şahin - Yönetim Kurulu Üyesi
12.    Atıf Yıldız - Yönetim Kurulu Üyesi
13.    Volkan Malkoç - Yönetim Kurulu Üyesi
14.    Ömer Alioğlu - Yönetim Kurulu Üyesi
15.    Mustafa Arıkan - Yönetim Kurulu Üyesi
16.    Şerif Harman - Yönetim Kurulu Üyesi
17.    Veysel Ziroğlu - Yönetim Kurulu Üyesi
18.    Atakan Gulan - Yönetim Kurulu Üyesi
19.    Nurullah Arıkan - Yönetim Krulu Üyesi
20.    Aleyna Tarhan - Yönetim Krulu Üyesi
21.    Ali Şahin - Yönetim Kurlu Üyesi
22.    Orhan Dikici - Yönetim Krulu Üyesi
23.    Cihan Özmen - Yönetim Krulu Üyesi
24.    Ersan Belker - Yönetim Krulu Üyesi
25.    Ramazan Alcan - Yönetim Krulu Üyesi
26.    Emrah Okan - Yönetim Krulu Üyesi
27.    Mustafa Aslan - Yönetim Krulu Üyesi
28.    Süleyman Arslan - Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Kurulu
1.    Oktay Erdem - Denetleme Krulu Üyesi
2.    Akif Güler - Denetleme Krulu Üyesi
3.    Rıza Nurğun - Denetleme Krulu Üyesi
4.    Özcan Aksakal - Denetleme Krulu Üyesi
5.    Feyyaz Özçakıcı - Denetleme Krulu Üyesi
6.    Hakan Ada - Denetleme Krulu Üyesi
Disiplin Kurulu
1.    Ömer Toprak - Disiplin Krulu Üyesi
2.    Yavuz Ergen - Disiplin Krulu Üyesi
3.    Emre Karataş - Disiplin Krulu Üyesi
4.    Sıla Duru - Disiplin Krulu Üyesi
5.    Şafak Sakacıoğlu - Disiplin Krulu Üyesi
6.    Volkan Haydar Sezginer - Disiplin Krulu Üyesi

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb