Şirketler ve iş arayanlar birbirlerini sosyal medyada buluyor

Şirketler, gençlerin uzun vakit geçirdiği sosyal medya platformlarında iş ilanları veriyor. İş arayanlar ise bu mecralardaki etiketler (hashtag) üzerinden ilanlara ulaşıp başvurularını yapıyor.

Yetenek açığı, iş dünyasının öncelikli gündem maddelerinden biri. ManpowerGroup’un ‘2024 Türkiye Yetenek Açığı’ raporuna göre, şirketlerin yüzde 76’sı ihtiyaç duydukları yetenekleri bulmakta zorlanıyor. Bu oranın 2014 yılında yüzde 63 seviyesinde olması ise yetenek açığının giderek arttığını gösteriyor. Bu durum şirketleri geleneksel yöntemlerin ötesine geçmeye yöneltirken bulunan çözümlerden biri de teknolojinin içine doğan genç yeteneklere sosyal medya kanalları üzerinden ulaşmak. Öyle ki şirketler, artık kariyer siteleri ve sosyal iş ağlarının yanı sıra sosyal medya platformlarından hatta gayrimenkul, araç alım-satım sitelerinden dahi iş ilanları paylaşıyor. İş arayanlar da sosyal medyada oluşturulan etiketleri (hashtag) takip ederek iş ilanlarına ulaşıyor. İnsan kaynakları ve personel yönetim platformu Kolay İK’nın CEO’su Çağlar Yalı, yetenek açığının nedenleri ve iş ilanlarındaki sosyal medya etkisi hakkında bilgi verdi.

“Yapay zeka ve değişen ekosistem yetenek açığını artırdı”

Yetenek açığında özellikle son 10 yılda yaşanan artışa dikkat çeken Yalı, “İş dünyasında giderek daha büyük bir sorun hatta bir kriz haline dönüşen bu konunun temelinde birkaç önemli faktör bulunuyor. Öncelikle teknolojinin hızla ilerlemesi, iş gücü piyasasının dinamiklerini köklü bir şekilde değiştirdi. Bu süreçte geleneksel iş modelleri yetersiz kalırken şirketler de dijital becerilere sahip adayları bulmakta zorluk çekmeye başladı. Özellikle pandemi ve yapay zekanın yükselişi ile birlikte iş dünyasında çalışma modellerinin ve beklentilerin hızla değişmesi ise sorunu daha da derinleştirdi. ManpowerGroup’un araştırmasına göre, yetenek açığının 2014-2024 yılları arasında yüzde 83 ile en üst seviyeye çıktığı yılın 2021 olması da bunun bir göstergesi. Diğer taraftan önceki kuşakların bilgi paylaşımının eksik kalması ve demografik değişimler de bu sorunu tetikleyen diğer faktörler arasında yer alıyor. Bununla birlikte ülkemizde girişimcilik ekosisteminin büyümesiyle birlikte yeteneklerin kendi şirketlerini kurması veya yurt dışına yerleşmesi de bu açığın artmasına etki eden faktörlerden biri oldu. Tüm bunların neticesinde şirketler yeteneklere ulaşmak için işe alım kanallarını genişletmeye başladı. Bu yeni kanallardan biri de sosyal medya oldu” dedi.

Sahte ilanlara dikkat

Sosyal medyanın iş arama ve işe alım süreçlerindeki rolü artarken sahte iş ilanlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Yalı, “İş arayanların kimlik bilgilerini paylaşmadan önce ilanların güvenilirliğini mutlaka doğrulaması gerekiyor. Kurumsal e-posta adresleri ve video konferans görüşmeleri gibi güvenli iletişim kanallarını kullanmak, sahte ilanların tuzağına düşmemek adına kritik öneme sahip. Bu önlemler, kimlik hırsızlığı ve dolandırıcılık risklerini minimize edecektir” diye konuştu. Yalı ayrıca iş başvuru süreçlerinde aday takip sistemi (ATS) kullanan firmaların, adayların kişisel verilerinin güvenliği ve gizliliğini yasalara uygun şekilde sağladığına dikkat çekti.