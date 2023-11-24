SUBÜ 15 akademik personel alacak
SUBÜ, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına 15 akademik personel alımı için ilana çıktı.
SUBÜ, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına 15 akademik personel alımı için ilana çıktı.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ); Sağlık Bilimleri Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Turizm Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Denizcilik Meslek Yüksekokulu, Hendek Meslek Yüksekokulu ve Sakarya Meslek Yüksekokulu’nda görev yapmak üzere akademik personel alım ilanına çıktı. İlanla; 5 öğretim görevlisi ve 10 araştırma görevlisi alınacak. Kadrolar için ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde başvuru yapılabilecek. 18 Aralık Pazartesi günü ön değerlendirmeyi geçen adaylar arasında giriş sınavı gerçekleştirilecek. Başvuru süreci ve sonuçlar https://ilan.subu.edu.tr/ adresinden takip edilebilecek.