Süleymanpaşa'da ruhsatsız tabancalar ele geçirildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Süleymanpaşa'da ruhsatsız tabancalar ele geçirildi
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Süleymanpaşa ilçesi Ortacami Mahallesinde ise H.B. isimli şahıs üzerinde yapılan aramada; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabancaya takılı şarjör ve 6 adet fişek olduğu tespit edilerek muhafaza altına alınmış, konu ile ilgili şüpheli şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesinde O.K. isimli şahıs üzerinde yapılan aramada; 1 adet ruhsatsız tabanca,1 adet tabancaya takılı şarjör ve 7 adet dolu fişek olduğu tespit edilerek muhafaza altına alınarak şüpheli hakkında işlem başlatıldı.