Sultangazi'de 'Sivas Gardaşlık Festivali' sona erdi

Sultangazi’de Sivas’ın yöresel lezzetlerinin ve tarihi değerinin tanıtılması amacıyla 2. defa gerçekleştirilen ‘Sultangazi Sivas Gardaşlık Festivali’ renkli görüntülerle sona erdi.

Sultangazi Belediyesi ile Sultangazi Sivaslılar Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği, bu sene 2’ncisi gerçekleştirilen ‘Sultangazi Sivas Gardaşlık Festivali’ etkinliği sona erdi. 9 -12 Kasım tarihlerinde Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı’nda Anadolu’nun tarih kokan şehri Sivas’ın lezzetlerini, kıyafetlerini, müziklerini ve kültürünün tanıtıldığı ‘Sultangazi Sivas Gardaşlık Festivali’ renkli görüntülere de sahne oldu. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’un ev sahipliği yaptığı Sultangazi Sivas Gardaşlık Festivali kapanış programına Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, Sultangazili Sivaslılar Derneği Başkanı Recep Bölükbaşı, siyasiler, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Sivas Gardaşlık Festivali etkinliğinin kapanışında konuşma yapan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun “Sultangazi’de memleket günleri, yöresel günler büyük bir hızla devam ediyor. Bugün de Sivaslılarla, Yiğidolarla bir aradayız. Tanıtım günlerimizde. Yaklaşık olarak 45 gündür devam ediyor. Farklı farklı memleketlerimizi tanıtmaya, özlemlerimizi gidermeye, burada vatandaşlarımızı bir araya getirip kaynaştırmaya gayret ediyoruz. Yöresel günler Sultangazi için çok önemli günler ve her sene yapıyoruz. Bu sene de ocak sonuna kadar devam edecek. Yaklaşık olarak 3,5 ay yöresel günlerde vatandaşlarımızla, komşularımızla bir arada olacağız. Bizim için memlekete bağlılık oldukça önemli, örf, adet, adetlerimize, gelenek güvenliklerimize bağlı insanların yaşadığı bir ilçedeyiz. Sultangazi’deyiz. Sultan şehirdeyiz ve bu etkinliklerimiz yıl boyu farklı farklı aktivitelerle devam ettiği gibi bu söylemiş olduğum takım içerisinde de daha özel çalışmalar yapıyoruz. Ve şunu her zaman ifade ediyoruz. Elbette İstanbul’da yaşıyoruz. İstanbul’un kültürünü, İstanbul’un çevreye duyarlılığı, kültürel faaliyetleri, sanatsal faaliyetleri bunlardan uzak durmayacağız. İstanbul’u yaşayacağız. İstanbul kültürünü elbette bileceğiz. Ancak memleketimizin değerlerinden de, faaliyetlerinden de kopmadan her ikisini bir araya getirerek bir yaşam formu oluşturmamız gerekiyor. Bu çerçeve içerisinde yöresel günlerimizi her yıl düzenliyoruz. Etkinliklerimize devam edeceğiz” dedi.