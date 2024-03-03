Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Nilüfer Belediyespor: 0

Sultanlar Ligi 23. hafta karşılaşmasında Nilüfer Belediyespor'u konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 25-17, 25-14 ve 28-26'lik set skorlarıyla 3-0 mağlup etti.

Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Nilüfer Belediyespor: 0
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Sultanlar Ligi 23. hafta karşılaşmasında Nilüfer Belediyespor’u konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 25-17, 25-14 ve 28-26‘lik set skorlarıyla 3-0 mağlup etti.

Salon: Eczacıbaşı

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Hakemler: Tuncay Sevim, Aylin Turnaoğlu

Eczacıbaşı Dynavit: Gray, Yaprak, Elif, Stevanovic, Voronkova, Jack-Kisal, Simge (L)

Nilüfer Belediyespor: Milenko, Aslı, Lila, Gicquel, Yordanova, Beliz, Eylül (L), Merve Nur, Eylül, Ece, Sena Nur (L)

Setler: 25-17, 25-14, 28-26

Süre: 76 dakika (21, 23, 32)