Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Nilüfer Belediyespor: 0
Sultanlar Ligi 23. hafta karşılaşmasında Nilüfer Belediyespor'u konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 25-17, 25-14 ve 28-26'lik set skorlarıyla 3-0 mağlup etti.
Sultanlar Ligi 23. hafta karşılaşmasında Nilüfer Belediyespor’u konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 25-17, 25-14 ve 28-26‘lik set skorlarıyla 3-0 mağlup etti.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Tuncay Sevim, Aylin Turnaoğlu
Eczacıbaşı Dynavit: Gray, Yaprak, Elif, Stevanovic, Voronkova, Jack-Kisal, Simge (L)
Nilüfer Belediyespor: Milenko, Aslı, Lila, Gicquel, Yordanova, Beliz, Eylül (L), Merve Nur, Eylül, Ece, Sena Nur (L)
Setler: 25-17, 25-14, 28-26
Süre: 76 dakika (21, 23, 32)